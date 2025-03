Juventus, si va verso una nuova integrazione di capitale? 'Può farlo interamente Exor'

Getty Images



Exor può coprire l'intera cifra

Il versamento iniziale di 15 milioni di euro rappresenta solo un primo passo nel piano di rafforzamento patrimoniale della Juventus. Come riportato da La Gazzetta dello Sport,, che dipenderà dalle performance sportive in Serie A e nella FIFA Club World Cup, oltre che dall’andamento della campagna trasferimenti estiva.Se si rendesse necessario un nuovo apporto finanziario, questo potrebbe raggiungere un massimo del 10% della capitalizzazione di mercato della Juventus, pari a circa 110 milioni di euro. L’operazione avverrebbe tramite un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, configurandosi come un Accelerated Book Building (ABB), quindi riservato a investitori istituzionali e qualificati, escludendo il retail.

I tempi sarebbero rapidi, con un advisor incaricato di consultare azionisti di rilievo come. In questo scenario, Exor garantirebbe la copertura della sua quota del 65,4% e, se necessario, si renderebbe disponibile a sottoscrivere l’intero importo.