Juventus, si torna su David? Le ultime sul suo futuro

AFP via Getty Images

La Juventus sta pensando a diversi nomi per rinforzare il reparto offensivo. Le piste che porterebbero arestano complicate soprattutto per le cifre, che si aggirerebbero in entrambi i casi intorno. Il club bianconero, intanto, cerca di lavorare per la permanenza di, che ha segnato una doppietta all'esordio al Mondiale per Club.Con la partenza diche sembra sempre più probabile, dunque, la squadra di Tudor dovrà necessariamente cercare un altro attaccante per garantire stabilità all'allenatore croato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri sarebbero tornati su Jonathan, pallino di Cristianodurante la scorsa stagione.

L'attaccante canadese è in scadenza con il Lille e dunque si tratterebbe di un acquisto a parametro zero, ma non per questo da sottovalutare. Fra contratto, ingaggio e bonus alla firma, infatti, l'affare si aggirerebbe intorno, una cifra importante ma decisamente meno rispetto a quella richiesta daper Osimhen e Gyokeres.