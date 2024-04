martedì sera, sembra che laopterà per il ritorno al modulo 3-5-2, una scelta già adottata anche all'Olimpico dopo le difficoltà riscontrate nel passaggio al 4-3-3. Questa decisione coincide con il ritorno in campo dal primo minuto di Vlahovic. Il serbo, assente a Roma per squalifica, tornerà così a occupare il suo ruolo in un attacco che ha evidenziato difficoltà nel segnare senza di lui.Accanto a lui, Chiesa e Kenan Yildiz si contenderanno il posto da titolare. Attualmente, sembra che Chiesa abbia un leggero vantaggio sull'18enne turco, ma quest'ultimo è determinato a guadagnarsi un posto nella formazione titolare fin dall'inizio della partita.