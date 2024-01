Anthonysi prospetta come una delle principali attrazioni del prossimo mercato calcistico. Nonostante i rumors lo avvicinino a vari club, inclusi i top club italiani come Inter e Juventus, il centravanti francese rimarrà al Manchester United fino alla fine della stagione. Tuttavia, la sua situazione contrattuale, in scadenza, gli consentirà di firmare un pre-accordo con qualsiasi squadra già da subito, aprendo la strada a un trasferimento a parametro zero a giugno. Il destino di Martial sarà uno dei capitoli più interessanti del prossimo mercato estivo.