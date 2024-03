La Juventus rischia di perdere Gleison Bremer al termine della stagione, poiché il Manchester United ha mostrato un forte interesse nel difensore. L'operazione potrebbe concretizzarsi considerando anche l'interesse dei bianconeri per Mason, attualmente al Getafe e probabile partente dalla Premier League. Tuttavia, l'accordo potrebbe richiedere un considerevole dispendio economico da parte dei Red Devils.Il trasferimento di Gleison Bremer al Manchester United potrebbe essere parte di un accordo più ampio che coinvolge anche l'interesse della Juventus per Mason Greenwood, attualmente in forza al Getafe. Sebbene la trattativa sia ancora in fase preliminare, l'eventuale scambio potrebbe rappresentare una mossa significativa per entrambi i club, con la Juventus che mira a rinforzare il proprio reparto offensivo e il Manchester United che cerca di consolidare la difesa. Resta da vedere se le due squadre riusciranno a trovare un accordo soddisfacente per tutte le parti coinvolte.