Come riporta Repubblica, la Juventus starebbe studiando un doppio colpo in grado di affondare, almeno nel calciomercato, l’Inter. Oltre allo scambio Lukaku-Dybala in via di definizione con il Manchester United, i bianconeri vogliono puntare anche su Mauro Icardi. Il colpo dovrà essere finanziato dalle cessioni di Kean (prossimo sposo dell’Everton) e di Higuain (seguito dalla Roma).