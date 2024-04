I bianconeri non stanno vivendo sicuramente il loro periodo migliore. I deludenti risultati all'interno del rettangolo verde e le varie vicende extra-campo hanno minato lahanno anche "indebolito" la società dal punto di vista economico e diverse volte si è dovuti ricorrere all'aumento di capitale.Secondo quanto riportato da "Corriere dello Sport", con l'ultimo aumento di capitale di 200 milioni di euro è partito un nuovo piano triennale per i bianconeri.Meno spese folli e più operazioni "alla". Ovviamente la ricapitalizzazione servirà anche per il mercato estivo, doveavrà più margini di manovra. La Juventus punta a riottenere i ricavi del 2017 con meno plusvalenze e meno debiti.