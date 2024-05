L'asse di mercato tra Juventus e Napoli si scalda. A riportarlo è Repubblica, che racconta dei diversi affari in ballo, complice l'arrivo in azzurro di Antonio Conte come tecnico e del nuovo ds Giovanni Manna, ex bianconero. Da Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli in uscita dal club, a Federico Chiesa, che piace molto all'allenatore salentino. E poi? Si sta parlando anche di Danilo, ma non solo. Nei discorsi tra Juve e Napoli rientra anche Raspadori, tra i protagonisti dello scudetto 2023 ma in difficoltà nell'annata appena passata e voglioso di ritrovare presto la miglior versione di sé.