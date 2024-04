Dopo l'operazione al naso a causa dello scontro con Masina in Torino-Juventus, Szczesny era rimasto a riposto nella giornata di lunedì. Ieri invece per il portiere polacco solo lavoro personalizzato in palestra. Ce la fa a recuperare per la prossima sfida? No, come riferisce La Stampa, contro il Cagliari in campionato e la Lazio in Coppa Italia toccherà a Mattia Perin difendere la porta della Juventus. Una grande chance per l'ex Genoa, che quest'anno ha avuto pochissimo spazio a causa della non partecipazione alle coppe europee.