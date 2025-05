Juventus, si riparte verso la Lazio. Niente Cambiaso, ma Gatti può farcela. Tudor ripensa al 3-5-2?

Niente Cambiaso per Lazio-Juventus



C’è chi si ferma e chi riparte. È una Juventus che si muove in equilibrio precario tra emergenza e resurrezione quella che si prepara alla trasferta dell’Olimpico contro la Lazio. Un crocevia stagionale, non solo per i punti in palio nella corsa alla prossima Champions League, ma anche per capire quale identità potrà incarnare davvero questa squadra nell’ultima curva del campionato.Il primo verdetto arriva secco, quasi gelido: Andreanon sarà della partita. Il laterale bianconero, protagonista di una stagione di continuo sacrificio e spirito di adattamento, si ferma per infortunio. Un’assenza pesante soprattutto in una squadra dove gli equilibri tattici si reggono spesso proprio sulla duttilità degli interpreti. E, in quel senso, era stato fin qui uno degli architravi.Ma se da un lato c’è un forfait, dall’altro il bollettino medico lascia intravedere squarci di sereno: Dusanè pronto a tornare. L’attaccante serbo ha smaltito l’affaticamento muscolare che lo aveva messo ai box e dovrebbe essere regolarmente convocato per Roma. Non è ancora certo se partirà dal primo minuto, ma la sua presenza, anche solo come arma a partita in corso, rappresenta ossigeno per l’intero reparto offensivo.Stesso discorso per Federico Gatti, ormai assente da un mese abbondante. Il difensore è di nuovo arruolabile, anche se il piano della Juventus è quello di reinserirlo gradualmente. A difendere la porta, dunque, dovrebbe essere ancora una volta Riccardo Savona, il giovane centrale che sta scalando le gerarchie con la naturalezza dei predestinati. La conferma dal primo minuto contro la Lazio sarebbe il segnale definitivo: il futuro, alla Continassa, ha già cominciato a prendersi il proprio spazio.E proprio parlando di gerarchie in via di definizione,potrebbe vivere un vero giorno da titolare in bianconero. Tudor medita di affidargli le chiavi del centrocampo: l’ex Aston Villa ha le caratteristiche per portare nuova profondità alla manovra, visione di gioco e – cosa non da poco – personalità. Quella che è mancata spesso nei momenti decisivi della stagione.Resta invece in bilico Teun Koopmeiners, tormentato da un’infiammazione al tendine d’Achille che continua a condizionare la sua disponibilità. Il centrocampista olandese, uno dei pezzi più attesi del nuovo corso, è in dubbio fino all’ultimo: una decisione verrà presa solo dopo la rifinitura. L’eventuale assenza peserebbe, ma con Douglasin mediana, più Locatelli in regia, le alternative non mancano.Sulle fasce, la scelta più intrigante riguarda Weston: l’americano, uomo ovunque della Juve 2024/25, potrebbe essere spostato sulla corsia sinistra, un adattamento figlio dell’emergenza ma anche della sua sorprendente duttilità. A destra, invece, Timothy Weah si candida per una maglia da titolare, nella speranza che finalmente riesca a coniugare corsa e concretezza.Il modulo non dovrebbe cambiare: 3-5-2, la formula che meglio ha permesso alla Juventus di trovare stabilità difensiva e un minimo di fluidità nelle transizioni. Ma più che i numeri, a fare la differenza sarà la capacità dei singoli di interpretare il momento con lucidità e coraggio. Perché il margine d’errore è finito e il traguardo è lì, a portata di chi non trema.All’Olimpico, lacerca risposte. Qualcosa di più della semplice conferma aritmetica per l’Europa che conta: serve un segnale di vita, una prestazione che lasci intendere che sì, questa squadra ha ancora dentro di sé la voglia di lottare. Anche senza Cambiaso. Anche se il vento, a volte, soffia contro.