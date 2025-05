Juventus, si riparte da due rinforzi in difesa

Non ci sono in gioco solo i tre punti o la qualificazione alla prossima Champions League, fulcro di ogni ragionamento. In ballo ci sono soprattutto i destini: quelli ancora fragili e quelli già forti, i percorsi netti e quelli ancora tortuosi. Decisioni da prendere, alcune già tracciate — come il riscatto certo di— altre ancora da valutare, come nel caso diBenvenuti al casting per la difesa della Juventus 2025-2026. Si riparte da dove ci si è sentiti più sicuri: Gleisonè ancora il punto fermo da cui iniziare ogni riflessione. Il brasiliano è ormai prossimo al rientro e la prossima stagione avrà ancora il suo volto, anche se accompagnato da qualche legittima incertezza legata alle condizioni fisiche.

E poi c’è: più indietro nelle gerarchie, ma con tempo e spazio per recuperare terreno e ambizioni. Una banalità? Forse. Ma i primi veri rinforzi per la prossima stagione potrebbero essere proprio loro: Bremer, pronto a tornare totem tecnico e mentale della retroguardia, e il colombiano, ancora sotto esame ma capace — almeno nella prima parte di stagione — di reggere il livello e meritarsi fiducia.