Calciomercato Juve: Soulé nell'affare Alcaraz?



Juventus, Soulé può partire in estate

Anche e in particolare dopo il rigore siglato al Milan, Matias- con ilgià 10 gol in stagione - emerge come una delle prospettive più interessanti sul mercato della Juventus.La crescita evidente di Soulé ha catturato l'attenzione sia in Italia che in Europa.potrebbe essere coinvolto nell'affare, considerando anche l'interesse del Southampton, tra le squadre interessate al giocatore attualmente in prestito al Frosinone. Questa situazione potrebbe favorire uno scambio diretto nel caso in cui il Southampton dovesse ottenere la promozione in Premier League.In un altro scenario, la Juventus aveva tentato di coinvolgerenella trattativa con la Fiorentina per Giacomoprima di virare su. Nonostante questa possibilità, era rimasta aperta anche la pista che portava a Pereyra dell'Udinese.Sembrerebbe che la Juventus non ostacoli particolarmente una possibile partenza di, considerandolo una pedina importante per uno scambio come quello di, ma anche un asset prezioso per rimpolpare le proprie finanze. Nonostante un'offerta allettante di 30 milioni dall'Al-Ittihad, il Frosinone, consapevole dell'importanza diper il raggiungimento degli obiettivi stagionali, e il giocatore stesso, determinato a rispettare l'impegno con la squadra, non erano certamente inclini a considerare un trasferimento anticipato.La sua permanenza con ilsarà tuttavia fino al termine della stagione, con la Juventus che valuterà attentamente le opzioni disponibili. La cessione per monetizzare o uno scambio per finanziare il riscatto di Alcaraz sembrano entrambe opzioni sulla tavola della dirigenza bianconera, che dipenderanno anche dalle prestazioni del nuovo argentino che la Juventus accoglierà a Torino.