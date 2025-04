AFP via Getty Images

Juventus, si prepara la sfida al Monza: ecco su cosa ha lavorato oggi Tudor

un' ora fa



Dal sito ufficiale Juventus il report della seduta di allenamento di oggi agli ordini del tecnico Igor Tudor. Rientrato con il gruppo squadra Samuel Mbangula, assente invece Teun Koopmeiners che si è allenato a parte:



Mattinata di lavoro per il gruppo dei bianconeri, a meno due dalla partita con il Monza.

Il gruppo si è ritrovato alla Continassa, per lavorare sulla tattica, per approfondire la preparazione alla sfida contro i brianzoli, in programma alle 18 di domenica, all’Allianz Stadium.



Domani, vigilia, bianconeri sono attesi in campo al pomeriggio.