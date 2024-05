L'aumento di capitale recentemente completato ha fornito allanuove risorse finanziarie, pari a 200 milioni di euro. Questi fondi sono essenziali per affrontare le enormi perdite, ridurre il debito e rafforzare la struttura patrimoniale del club. La qualificazione alla Champions League e al Mondiale per club garantirà ulteriori ricavi significativi, stimati tra 80 e 90 milioni di euro solo in premi, fornendo ulteriore ossigeno finanziario alla società.Questi sviluppi permetteranno alla Juventus, dopo quattro sessioni di mercato a saldo zero, di avere un margine di spesa nella prossima finestra estiva.Questo margine consentirà alla dirigenza di investire nel rafforzamento della squadra, mantenendo al contempo un equilibrio finanziario sostenibile.