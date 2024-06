Lalavora per rinforzare non solo il reparto di centrocampo, ma per coprire adeguatamente il settore dei terzini. Al momento la coperta in quella zona del campo è corta, considerando che nella rosa ci sono solo. Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, tra gli obiettivi del club ci sarebbe. Il classe 2002 brasiliano ha disputato l'ultima stagione neled è di proprietà delIl tutto è culminato con il raggiungimento del terzo posto della squadra.