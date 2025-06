Juventus, si è chiusa l'Academy World Cup: il bilancio e chi ha vinto

Da Juventus.com:Trenta Juventus Academies, provenienti da cinque continenti e da ben ventitré diversi paesi.Ottantanove squadre, con ragazzi e ragazze nati tra il 2012 e il 2015.Oltre 1000 giovani atleti e atlete coinvolti, per un totale di più di 2400 persone presenti.Numeri che parlano da soli e che raccontano la grandezza della sesta edizione della Juventus Academy World Cup, che si è confermata, ancora una volta, un evento unico nel suo genere.Più che una competizione, una vera e propria festa dello sport, dell’amicizia e della passione. Valori fondamentali che, sin dalla prima edizione, rappresentano l’essenza di questa manifestazione internazionale organizzata dalla Juventus.

Le splendide località di Susa, Oulx, Sauze d’Oulx e Bardonecchia, insieme all'Allianz Training Center, teatro delle finali “Gold”, hanno fatto da cornice a giornate intense e indimenticabili, vissute con entusiasmo da ogni partecipante. E poi, naturalmente, il gran finale: la suggestiva cerimonia di chiusura all’Allianz Stadium, venerdì 13 giugno 2025, resa ancora più speciale dalla presenza di una vera Legend bianconera, Emanuele Giaccherini, che ha emozionato tutti con la sua partecipazione sentita e autentica.L’obiettivo principale dell’evento – creare un’esperienza memorabile fatta di crescita, sorrisi e condivisione – è stato pienamente raggiunto. E il successo di questa edizione lo conferma: un successo che si misura non solo con i numeri, ma soprattutto con gli sguardi felici, le strette di mano e le amicizie nate in campo.Ora, mentre custodiamo nel cuore le immagini di questa straordinaria settimana, è tempo di celebrare anche chi – sul terreno di gioco – ha conquistato il gradino più alto del podio.Ecco le Academies vincitrici della Juventus Academy World Cup 2025, suddivise per categoria:UNDER 10 (anno 2015)GOLD GROUPJuventus Academy BydgoszczSILVER GROUPJuventus Academy SydneyBRONZE GROUPJuventus Academy KuwaitEMERALD GROUPJuventus Academy TunisiaUNDER 11 (anno 2014)GOLD GROUPJuventus Academy DubaiSILVER GROUPJuventus Academy AthensBRONZE GROUPJuventus Academy AmmanUNDER 12 (anno 2013)GOLD GROUPJuventus Academy WarsawSILVER GROUPJuventus Academy BrazilUNDER 13 (anno 2012)GOLD GROUPJuventus Academy DushanbeSILVER GROUPJuventus Academy LondonBRONZE GROUPJuventus Academy Scotland