Dopo una estate piuttosto tranquilla, segnata da voci di mercato, l'ombra die i postumi della pubalgia, l'inverno si sta rivelando infuocato per. Oltre al potenziale rinnovo contrattuale in vista, con un prolungamento di una o due stagioni che sarà oggetto di discussione nella primavera in arrivo, il giovane attaccante sta dimostrando il suo valore in campo con prestazioni straordinarie. Con ben sei reti segnate nelle ultime quattro partite, Vlahovic ha trovato la via del gol in ogni incontro di campionato giocato nel 2024. Questo lo pone in una posizione privilegiata per diventare il secondo giocatore, dopo Cristiano Ronaldo, a raggiungere il traguardo di cinque reti consecutive. Ne scrive Gazzetta.