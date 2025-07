Juventus, si complica Kolo Muani

Getty Images

La Juventus sta incontrando sempre più difficoltà nella trattativa per portare a Torino Randal Kolo Muani. L’attaccante francese classe 1998, oggi al Paris Saint-Germain, è da tempo un obiettivo bianconero per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tuttavia, come riportato da Sportmediaset, la concorrenza dalla Premier League rischia di complicare in maniera definitiva l’operazione.Sul giocatore si sarebbero infatti mossi con decisione Manchester United, Chelsea e Newcastle. Tutti e tre i club inglesi sarebbero pronti a soddisfare le richieste economiche del PSG, fissate intorno ai 40 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo, cifra che la Juventus non sembra intenzionata a raggiungere in questa fase.

La proposta bianconera resta quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto a fine stagione, formula che al momento non convince il club parigino. La Juventus rischia così di essere superata dalla concorrenza, con il futuro di Kolo Muani sempre più indirizzato verso la Premier League, dove gli investimenti dei club sono decisamente più consistenti rispetto a quelli prospettati dal club bianconero.