Juventus, si complica Kolo Muani

2025 Getty Images

Il rinnovo a sorpresa di Arkadiusz Milik non cambia i piani della Juventus in vista del prossimo calciomercato estivo. In attacco si prepara una vera e propria rivoluzione, con Dusan Vlahovic sempre più vicino all’addio: il serbo non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2026, e la dirigenza bianconera è pronta a monetizzare dalla sua cessione.Tra i profili seguiti da Cristiano Giuntoli, Randal Kolo Muani resta uno dei nomi più graditi. Tuttavia, l’operazione si è complicata. Il PSG, proprietario del cartellino, ha chiuso le porte a un nuovo prestito: vuole monetizzare o tenere il francese, arrivato appena un anno fa per oltre 90 milioni di euro. La Juventus, che avrebbe voluto puntare su Kolo Muani con una formula meno onerosa, si trova così costretta a valutare alternative. Lo riporta calciomercato.com.

Ecco perché gli occhi della dirigenza si spostano verso l’Inghilterra, con un nome in cima alla lista: Rasmus Højlund. Il danese, attualmente al Manchester United, potrebbe lasciare i Red Devils in estate, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Champions. Giuntoli resta vigile, ma per Kolo Muani, al momento, la pista appare sempre più in salita.