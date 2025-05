Juventus, si complica il futuro di Renato Veiga

Renato Veiga si è rivelato una delle sorprese più interessanti della stagione della Juventus. Il centrocampista portoghese, arrivato in prestito secco dal Chelsea, si è imposto con prestazioni solide, grande dinamismo e una notevole capacità di adattamento tattico. Le sue qualità non sono passate inosservate, tanto che il club che lo ha in rosa sta seriamente valutando l’ipotesi di investire su di lui per il futuro.Tuttavia, la situazione si complica quando si parla del Chelsea. Trattare con i Blues, si sa, non è mai semplice né economico. La dirigenza londinese, impressionata dalla crescita del classe 2003, sarebbe orientata a chiedere una cifra ben più alta rispetto alle valutazioni iniziali. Inoltre, da parte del Chelsea non sembra esserci alcuna intenzione di trattare su un eventuale rinnovo del prestito.

In sostanza, o si acquista o si saluta. La Juve dovrà dunque decidere se affondare il colpo, investendo in modo importante sul cartellino di Veiga, oppure rinunciare a un talento che, a 20 anni, ha ancora ampi margini di crescita. Il futuro del portoghese resta incerto, ma nelle prossime settimane potrebbero arrivare i primi segnali concreti.