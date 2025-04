AFP or Licensors

Juventus, si complica Hancko: il motivo

56 minuti fa



Hancko del Feyenoord è un difensore che piace particolarmente alla Juventus. Fino a qualche settimana fa addirittura era il primo obiettivo per il calciomercato estivo dei bianconeri. Ora però la situazione sembra essersi complicata stando a quanto riferisce Foot Mercato infatti l’arrivo di Tudor o di un altro allenatore in estate potrebbe cambiare i piani della dirigenza. Oggi Hancko infatti non sarebbe al momento più considerato una priorità per il calciomercato bianconero. Sul difensore del Feyenoord, nel frattempo, sono piombate ancheEverton e Bayer Leverkusen. Quindi sempre più lontano da Torino.