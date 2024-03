Il problema del regista allaè radicato da diversi anni, praticamente dall'addio di Miralemal termine della stagione 2019-20. Dopo il fallimento con Arthur, la Juventus ha provato con Manuelnelle ultime stagioni, anche se Massimilianolo ha adattato in un ruolo non strettamente suo.Tra i nomi che circolano intorno alla, l'unico che sembra corrispondere perfettamente all'identikit è, il regista italo-brasiliano della Nazionale, in scadenza di contratto con l'Arsenal a giugno. L'ex giocatore del Napoli classe 1991 è stato discusso ieri dall'agente Joao Santos , intervistato da Radio Sportiva: "L'Arsenal non ha ancora contattato per rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Ne discuteremo presto. Se non rinnova con i Gunners, potrebbe tornare in Serie A".