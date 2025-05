Juventus, si avvicina un rinnovo

58 minuti fa



La Juventus è al lavoro per blindare uno dei suoi giovani più promettenti. Come riportato da Tuttosport, sono in corso le prove di rinnovo per Nicolò Savona, terzino classe 2003 che in pochi mesi è passato da talento della Next Gen a titolare nella prima squadra. Un’ascesa rapidissima, valorizzata da Thiago Motta che ha scelto di trattenerlo la scorsa estate, respingendo le richieste di prestito, tra cui quella del Venezia, prossimo avversario dei bianconeri nella sfida decisiva per l’accesso alla Champions League.



Savona si è conquistato spazio e fiducia, attirando l’attenzione anche oltre i confini italiani. Bournemouth e Bayer Leverkusen sono due club che monitorano con attenzione il suo profilo. Per questo la Juventus sta accelerando: l’obiettivo è prolungare il contratto fino al 2030, con adeguamento salariale. Dopo i primi contatti avviati a inizio maggio, è atteso un nuovo summit nei prossimi giorni per entrare nel vivo della trattativa.