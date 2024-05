La Juventus possiede anche altri giovani talenti che potrebbero essere considerati "asset minori". Enzo, attualmente in prestito al Frosinone, hanno ancora un futuro tutto da definire. Tuttavia, sembra improbabile che facciano parte della rosa bianconera nella stagione 2024-25 e, pertanto, se dovessero arrivare offerte per loro, la Juventus sarebbe pronta a valutarle attentamente presso la Continassa.Entrambi i giocatori hanno dimostrato potenziale durante il loro periodo a Frosinone, ma il loro destino alla Juventus potrebbe essere influenzato da diverse variabili, incluse le esigenze della squadra e le opportunità di mercato. Se dovessero emergere offerte interessanti per Barrenechea e Kaio Jorge, la Juventus potrebbe considerare di cederli per finanziare altri rinforzi o per bilanciare il proprio organico. Tuttavia, nulla è ancora certo e il futuro dei due giovani rimane aperto e soggetto a sviluppi.