Ladeve trovare un difensore nel corso del mercato di gennaio. Un nome che era sembrato molto vicino negli scorsi giorni era quello di Fikayo, in rotta con il Milan ed in particolare con Paulo Fonseca. Come conferma La Repubblica però, complice il cambio di guida tecnica e l'approdo di Conceicao sulla panchina rossonera ora Tomori non è più ritenuto nell'elenco dei possibili candidati a lasciare il Milan. Si allontana quindi l'obiettivo di mercato della Juventus che ora virerà su altri nomi.