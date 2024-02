Lasi guarda attorno in vista del mercato estivo. Il centrocampista francese classe 1995 Adrienha il contratto in scadenza al termine della stagione attuale e certamente i club che telefoneranno alla mamma agente Veronique non mancheranno. Stando a quanto riferisce Christian Falk di Sport Bild il giocatore che al momento è un perno nel centrocampo di Massimiliano Allegri sarebbe finito sulla lista dei desideri del mercato estivo del. Al momento non si parla di offerte ricevute e la volontà della Vecchia Signora è sempre quella di rinnovare il contratto al giocatore.