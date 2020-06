La Juve pensa a Gigio Donnarumma ma...c'è un ma. Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri sono pronti ad andare all'assalto dell'estremo difensore del Milan ma solo in caso di grande offerta per Szczesny. Alla Continassa valuterebbero attentamente una sua cessione, per poi inserirsi nei discorsi tra il Milan e Donnarumma che stanno ancora trattando il nuovo accordo con il portiere il cui attuale contratto scade nel giugno 2021. Se arriva un'offerta per Szczesny, la Juve si tuffa su Donnarumma.