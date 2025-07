Juventus, sfuma un obiettivo per il centrocampo? C'è l'offerta della Roma

El Aynaoui-Roma, la situazione

La Juventus rischia di vedere sfumare un potenziale obiettivo per il centrocampo. Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano, infatti, laha presentato alla prima offerta ufficiale per, franco-marocchino classe 2001 che può agire sia da mediano che da mezzala, con grandi capacità di inserimento in area e caratteristiche generali che hanno portato molti a paragonarlo all'ex bianconero Adrien Rabiot.Un prospetto interessante, per cui il club giallorosso ha messo sul tavolo dei francesi 20 milioni di euro, ritenuti però insufficienti per impostare il trasferimento. El Aynaoui è anche sul taccuino di Lazio e Aston Villa, oltre che appunto della Juventus che resta in attesa di eventuali sviluppi sul fronte Roma per capire se il giocatore potrà ancora essere considerato un obiettivo oppure se per lui si apriranno nuovi scenari, che magari lo porteranno proprio in Serie A ma non a Torino.