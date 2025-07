Juventus, sfuma un obiettivo di mercato: ha scelto un altro club

41 minuti fa

Marcus Rashofrd nel corso degli ultimi giorni era stato accostato anche alla Juventus. Tuttavia, ora come riferito da Fabrizio Romano noto esperto di calciomercato, il giocatore si trasferirà al Barcellona. Raggiunto un accordo verbale tra le parti, con il club blaugrana che starebbe addirittura programmando già le visite mediche fissate per i prossimi giorni. La formula del trasferimento sarà un prestito con al suo interno un opzione per l'acquisto. Niente Juventus, decisione presa per l'attaccante quindi.