Juventus, sfuma la pista Nicolò Bertola: UFFICIALE il trasferimento all'Udinese

gabriele maltinti

Alla fine niente Juventus per. Il difensore, reduce dalla stagione con la maglia dello Spezia, si trasferisce a parametro zero. Una nuova esperienza con la maglia bianconera, ma non quella della Juve: la squadra diseguiva da tempo il classe 2003, con l'obiettivo di provare a portarlo a Torino a fine stagione.Poi il corso degli eventi è cambiato diverse volte, portando la nuova dirigenza a virare su altri obiettivi e diverse piste. Per Bertola si è mosso l'Udinese, che ha salutato, trasferitosi al Leeds per 22 milioni di euro.

Questo il comunicato dei friulani: "Benvenuto Nicolò Bertola, primo acquisto della stagione 25/26. Talento, carattere e visione: un centrale moderno, pronto a lasciare il segno. Contratto fino al 2030. Benvenuto in bianconero!"