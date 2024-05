Nella Juventus il reparto bianconero più disastrato è senza dubbio il centrocampo. E lì dovrà mettere mano Giuntoli, soprattutto in caso di doppio addio di Rabiot e McKennie, sarà tutto da rifare o quasi. Il rientro di Fagioli sarà fondamentale per il futuro, ma un paio di colpi sono necessari. Dalle voci riportate da The Athletic, uno dei possibili profili, Jorginho, sarebbe in procinto di sottoscrivere il rinnovo con l’Arsenal, situazione che chiuderebbe la porta a un ritorno in Italia del regista azzurro. Samardzic resta un nome papabile, così come Koopmeiners.