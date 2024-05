"Le due strade dell’Inter americana: stadio proprio e big salvi o cessione". Titola così La Verità, che analizza la situazione nerazzurra nelle ore del passaggio di proprietà dell'Inter. Il mercato naturalmente è congelato, compresi i prolungamenti di contratto di due big come Lautaro Martinez e Nicolò Barella, in scadenza nel 2026. E in questo contesto anche un blitz alla Marotta potrebbe sfumare: l’ingaggio di Adrien Rabiot, che è in scadenza di contratto con la Juventus e al quale non dispiacerebbe giocare con amici come Benjamin Pavard e Marcus Thuram. La voce circa un interesse dell'Inter per Rabiot era circolata settimana scorsa ed era stata respinta con un 'no comment' da Marotta dopo la riunione della Lega di Serie A a Roma.