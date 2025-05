Juventus, sfida al Milan per il difensore

Da semi sconosciuto a protagonista del mercato: è la parabola di Pietro Comuzzo, giovane difensore della Fiorentina che, in pochi mesi, si è guadagnato i riflettori della Serie A. Dopo un gennaio movimentato con il Napoli sulle sue tracce, il centrale friulano è rimasto in viola, ma la sua permanenza a Firenze non è affatto scontata.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus e il Milan sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni del classe 2005. Il Diavolo, alla ricerca di un rinforzo giovane e affidabile per la difesa del futuro, ha inserito Comuzzo in cima alla lista dei desideri. Ma dovrà vedersela con i bianconeri, che da tempo seguono il difensore con grande attenzione.

Nonostante il recente rinnovo fino al 2029, la Fiorentina non chiude alla cessione: la società è disposta a valutare eventuali offerte, a patto che siano in linea con la valutazione fissata, attualmente attorno ai 40 milioni di euro.Il mercato estivo si preannuncia caldo, e Comuzzo potrebbe essere uno dei protagonisti della sessione: il suo futuro è tutt’altro che scritto.