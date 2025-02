Juventus, sfida a un PSV in crisi: in Olanda può davvero arrivare la svolta definitiva

AFP via Getty Images

Lo dicevamo già ieri sera, la vittoria ottenuta nel derby d'Italia contro l'Inter può essere quella della consapevolezza per la. Anzi, deve esserlo dopo una prima parte di stagione passata tra alti e bassi, in cui il primo a finire sul banco degli imputati è stato, come spesso accade in questi casi, proprio. Ora, però, non è proprio il momento di crogiolarsi nell'entusiasmo e nella soddisfazione di aver battuto i campioni d'Italia: all'orizzonte, infatti, c'è un'altra sfida fondamentale, quella contro ilvalida per il ritorno dei Playoff di, in cui si ripartirà dal 2-1 dell'andata a favore dei bianconeri.

Perché la Juventus può svoltare contro il PSV

Che sanno di aver messo un mattone importante all'Allianz Stadium per il passaggio ai quarti di finale, ma che non possono nemmeno pensare di aver già archiviato la pratica, che passerà necessariamente dalla gara di mercoledì sera in terra olandese. La Juventus, che questa mattina è già tornata al lavoro in vista della trasferta , arriva a questo appuntamento decisivo nel momento migliore della propria stagione. Perché mai prima di ieri Thiago Motta era riuscito a collezionare quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions (Empoli, Como, PSV e Inter), e tantomeno aveva potuto dire di aver cambiato una partita tra primo e secondo tempo contando solo sulla forza delle proprie idee per spingere i giocatori a modificare (radicalmente) il proprio atteggiamento in campo per lasciarsi alle spalle la reverenza verso un'avversaria teoricamente più forte.E adesso, in un certo senso, arriva il difficile: ovvero la missione di riconfermare tutto ciò anche in Olanda, in una sfida che può davvero rappresentare lo spartiacque della stagione e convincere tutti - squadra e tecnico - che la strada intrapresa è quella giusta e che da qui non si può fare altro che continuare a correre dritti, con lo sguardo puntato in alto. Al Philips Stadion di Eindhoven, tra l'altro, la Juventus si troverà di fronte unin uno stato di forma opposto, in crisi dopo il terzo pareggio consecutivo in campionato (2-2 contro l'Utrecht). È anche a questo che si può e si deve aggrappare Thiago Motta, perché di certo non è il momento di avere pietà. Solo così c'è la possibilità di costruire una Juventus di nuovo vincente, sfrontata e coraggiosa. E pure con un pizzico di sana incoscienza, quella tipica della gioventù che non guarda in faccia nessuno.