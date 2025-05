Juventus significa gioventù: il successo delle giovanili nel segno di Scaglia

Getty Images

Juventus significa gioventù. È scritto nella storia bianconera e nel presente, in tutto l'ambiente. Dalla Prima squadra in giù, l'attenzione per i giovani. A dirlo, oltre al nome di questa squadra, sono i risultati e i fatti: in questa stagione l'intero settore giovanile bianconero, a partire dalla Juventus Under 20, ha compiuto un percorso davvero importante.Le basi sono state gettate nel tempo, e i tanti giovani bianconeri stanno raccogliendo frutti sempre più brillanti: dai risultati della, in quest'annata ci sono tanti momenti da ricordare e su cui puntare per il futuro.

Il percorso di Scaglia

La stagione del settore giovanile della Juventus

E tutto ciò passa in modo inevitabile da una figura chiave per il settore giovanile bianconero:nella crescita della Juventus fin dalle sue basi. Il direttore sportivo della Primavera è ormai al suo ottavo anno in bianconero, e nel tempo ha consolidato il suo ruolo con risultati ben evidenti e un lavoro totale che va ben oltre l'Under 20.Arrivato nel 2017 come direttore sportivo del settore giovanile, Scaglia è diventato presto, rifiutando anche le lusinghe di altri club e confermandosi importante sotto diversi aspetti. L'attività agonistica, dall'Under 15 in su, ha collezionato risultati importanti negli anni, e dietro alla crescita delle tante squadre bianconereIl 47enne ha seguito l'intero vivaio bianconero per diverse stagioni, mentre negli ultimi anni si è concentrato sulla Primavera, che quest'anno con Magnanelli è tornata ai playoff dopo la mancata qualificazione nella scorsa stagione.Come anticipato, la Juventus Under 20 è stata protagonista di un cammino molto importante concluso ai quarti di finale playoff. Tanti spunti positivi e talenti da segnalare per il futuro, come Diego Pugno , che hacon la maglia bianconera.Dalla Primavera all'Under 17, i ragazzi allenati da Cioffi hanno condotto un'annata praticamente perfetta, vincendo il campionato con 7 punti di distacco sule successi internazionali come nella Puskas Cup in Ungheria: anche in questo caso, il talento non manca. E tra i tanti nomi, è impossibile non menzionare, già convocato con i pari età dell'Argentina. Ora i bianconeri affronteranno il Cagliari negli ottavi di finale playoff.Sulla stessa linea si sono confermate l'Under 16 e l'Under 15 della Juventus, che hanno messo in chiaro fin da subito le potenzialità e hanno lanciato messaggi importanti verso il futuro. I ragazzi di Grauso hanno vinto il campionato Under 16 con 16 punti di distacco e una sola partita persa: adesso ci sarà laalle semifinali dei playoff nazionali.L'Under 15 ha concluso un percorso perfetto:. La squadra di Benesperi si è fermata solo ai quarti di finale playoff, perdendo 3-2 al ritorno con l'Atalanta dopo il pareggio dell'andata.





