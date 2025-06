È il giorno della firma di Igor Tudor con la Juventus:e nelle prossime ore è previsto l'annuncio ufficiale. Confermata, dunque, la fiducia dopo il raggiungimento della Champions League all'ultima giornata.L'agente del croato,, è arrivato da pochi minuti alla Continassa proprio per la firma sul nuovo contratto che legherà Tudor alla Juve per le prossime due stagioni.Comolli ha ribadito la fiducia all'allenatore nei giorni scorsi, perciò il prossimo passo sarà il prolungamento del contratto e poi la partenza per gli Stati Uniti