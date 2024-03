Dal sito ufficialeil comunicato:Quella di ieri – lunedì 18 marzo 2024 – è stata una serata caratterizzata dai colori bianconeri in due comuni in provincia di Torino.A Borgaro Torinese, Saraha partecipato alla presentazione della 43ª edizione del torneo “Mario Maggioni - Walter Righi” e della terza edizione del Memorial "Vincenzo Barrea" ed è stata l'occasione per omaggiare la capitana bianconera del premio alla carriera "Ermelindo Bacchetta". Un riconoscimento speciale per un'atleta a tutto tondo dentro, ma anche fuori dal campo. Quella di Sara continua a essere una presenza di grande importanza per un movimento come quello del calcio femminile italiano che, proprio in questi anni, ha vissuto una crescita mai vista prima, culminata con l’inizio dell’era del professionismo nel luglio del 2022.Un premio speciale, sempre in occasione dell'evento di Borgaro Torinese, lo ha ricevuto anche, difensore classe 2003 della. Anche per lui è stata una serata speciale in quanto gli è stato consegnato il premio "Gaetano Scirea". Un riconoscimento ottenuto per la sua attitudine in campo e la sua correttezza nel ricordo di un'icona bianconera come il mai dimenticato Gaetano.Parallelamente, a Venaria Reale, Paulinaha vestito i panni della testimonial del movimento calcistico femminile alla seconda edizione dell'evento "Golden Hearts", organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti e dedicato ai valori del calcio dilettantistico. Un evento nato con l'intento di premiare tesserati che si sono particolarmente distinti per attività sociali, educative e di fair play nell’ambito dell’attività calcistica svoltasi in Piemonte e Valle d’Aosta. Paulina, nello specifico, ha premiato alcuni giovani giocatori che si sono distinti in questo senso.Presenti, inoltre, all'evento Gianluca Ferrero, Presidente della Juventus, Stefano Braghin, Women's Football Director, e Paolo Morganti, Head of Football Operations.