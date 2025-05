Juventus, si va verso la separazione da Cristiano Giuntoli

Giuntoli vicino a lasciare la Juventus

Grandi manovre in casa Juventus. Se sembra ormai certezza l'approdo a Torino di Damien come vi abbiamo raccontato ieri, potrebbero esserci quindi delle porte girevoli in casa bianconera. A lasciare Torino dopo soltanto una stagione potrebbe essere il direttore CristianoEra lo scorso inizio luglio quando il direttore veniva ufficializzato, in arrivo dal Napoli dopo aver dipinto trattative di mercato decisamente notevoli. L'artefice di un Napoli vincente per intenderci. Giuntoli ha un contratto con la Juventus fino alla stagione 2027/2028 ma le strade potrebbero separarsi decisamente in anticipo, già nei prossimi giorni. La decisione sembra essere stata presa da John Elkann in persona.





