Juventus senza Yildiz titolare? I numeri 'bocciano' la scelta, solo una vittoria in stagione

Com'è andata la Juventus senza Yildiz titolare

Per Parma-Juventus l'unico vero dubbio era e rimane quello legato alla presenza di. Il classe 2005 ha recuperato pienamente dal trauma contusivo subito la scorsa settimana ma potrebbe comunque partire dalla panchina con Kolo Muani al suo posto sulla trequarti. Questa l'idea di Igor Tudor che darebbe quindi una chance al francese e si terrebbe Yildiz come arma a partita in corso.Yildiz in stagione è uno dei giocatori che è stato più in campo; mai fuori per infortunio, solo qualche esclusione per scelta tecnica consoprattutto da gennaio in avanti. Scelte che avevano fatto discutere e creato ulteriori malumori nell'ambiente. Sarebbe invece la prima volta che il turco non gioca dal primo minuto da quando è arrivato Tudor. Ma come sono andati i bianconeri quando Yildiz non ha giocato titolare? I numeri bocciano questa soluzione.

Juventus-Cagliari 1-1

Inter-Juventus 4-4

Juventus-Parma 2-2

Juventus-Bologna 2-2

Juventus-Fiorentina 2-2

Bruge-Juventus 0-0

Juventus-Inter 1-0

PSV-Juventus 1-3

Fiorentina-Juventus 3-0

In totale, tra campionato e Champions League,, ovvero contro l'Inter all'Allianz Stadium, quando Kenan subentrò nel finale con i bianconeri già in vantaggio per 1-0. E nella altre circostanze? Ecco l'elenco delle gare in cui Yildiz è rimasto fuori dai titolari.Tantissimi pareggi e qualche sconfitta dolorosa come a Firenze e in Olanda con il PSV, senza considerare che a San Siro con l'Inter nella gara di andata era stato proprio l'ingresso in campo di Yildiz a evitare la sconfitta segnando una doppietta. Lasciarlo fuori a Parma sarebbe un rischio quindi? Visto anche lo stato di forma del turco potrebbe esserlo anche se dall'altra parte può essere giusto provare a rivitalizzare Kolo Muani, sapendo di avere comunque la carta Yildiz dalla panchina.