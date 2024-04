Juventus, i numeri con e senza Vlahovic

«Voglio entrare nella storia di questo club e sogno di vincere la Champions League». Il messaggio di Dusan, pronunciato qualche giorno fa, è arrivato forte e chiaro. Volontà, obiettivi e una grande missione per il futuro, che parte oggi, contro la Fiorentina. C'è un tabù da sfatare, perché nei 5 precedenti confronti da avversario sono arrivati zero assist e zero gol.Martedì in Coppa Italia è tornato a esultare dopo 4 giornate a secco e un marzo senza gol in Serie A. E ora vuole riprendersi anche in campionato, aumentando i 15 gol segnati fin qui, decisivi per arrampicarsi fino al terzo posto. Vlahovic nel 2023-24 ha la media monstre di un gol ogni 119’, appena inferiore a quella del capocannoniere Lautaro Martinez (uno ogni 115’).