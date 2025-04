Cosa succede se la Juventus non si qualifica in Champions League

La Juventus sta continuando a lottare per ottenere un posto alla prossima Champions League. Senza la qualificazione alla massima competizione europea cambierebbero gli scenari in casa bianconera, compresi quelli che riguardano il mercato. Ecco, se la Juventus non raggiungesse l'obiettivo cosa succederebbe nella rosa?Sicuramente non verrebbero confermati i giocatori arrivati in prestito, riferisce il Corriere dello Sport, "eccezion fatta per un Kalulu che ha convinto tutti anche per una valutazione non esagerata - 14 milioni - e prestazioni più che buone. Da Renato Veiga a Francisco Conceiçao, passando per Kolo Muani, tutti sarebbero in dubbio.Rimarrebbe Kelly, forse una scelta non corretta a gennaio, ma il cui riscatto diventerebbe ufficiale con la qualificazione in Europa".Di più, si legge sul quotidiano, ci potrebbe essere una sorta di rivoluzione:rappresentano plusvalenze secche e potrebbero salutare per un'offerta adeguata, Douglas Luiz piace in Inghilterra, Vlahovic sarà a un anno dalla scadenza contrattuale e con una probabile cessione sul tavolo, per non parlare di un Milik fuori causa da giugno scorso.

Giuntoli e Tudor rimangono senza Champions?

Un ulteriore anno zero, conclude il CorSport nel suo ragionamento, che potrebbe coinvolgere anche la situazione societaria, nonostante Giuntoli abbia altri tre anni di contratto. Infine Igor Tudor non verrebbe confermato, ripartendo con un nuovo progetto solamente dodici mesi dopo l'ultimo.