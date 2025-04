Juventus senza Champions? Cosa cambia sul mercato tra cessioni e aumento di capitale

Cosa succede sul mercato se la Juventus non va in Champions

Torna, se non la paura, almeno una forte preoccupazione in casa Juventus per l'obiettivo quarto posto, che sembrava essere più vicino fino a pochi giorni fa e adesso invece si è di nuovo complicato notevolmente a causa della sconfitta contro il Parma e degli altri risultati. I bianconeri sono quinti insieme alla Lazio, ad un solo punto dal Bologna ma con i due scontri diretti da giocare in trasferta, insomma, c'è il concreto rischio che la Juve rimanga fuori dalla prossima Champions. E se accadesse?



Serve la cessione di qualche big?

Oltre all'aspetto sportivo che vedrebbe la Juventus fuori per la seconda volta in tre anni dalla Champions (in questo caso solo per responsabilità sul campo), c'è ovviamente il fattore economico.cifra significativa per il club. E il primo pensiero quindi è che conseguenza avrebbe tutto ciò sul mercato e la rosa della prossima stagione.Lo scenario di non partecipare alla Champions nella prossima stagione non è comunque nuovo ma qualcosa a cui la proprietà pensa da tempo. E anche in previsione di ciò a fine marzo è stata comunicata da parte dila disponibilità ad u n nuovo aumento di capitale fino a 115 milioni di euro. Senza qualificazione nell'Europa che conta, questi soldi sarebbero quindi vitali per la società.Il player trading è qualcosa che la società dovrà continuare a fare a prescindere e alcune entrate dalla vendita dei calciatori ci sarebbero anche in caso di qualificazione in Champions. Certo è però che con l'aiuto economico della proprietàma potrebbe valutare con più calma quale strategia adottare avendo anche più forza in sede di trattativa.Non entrare tra i primi quattro posti è qualcosa che alla Continassa tutti cercheranno di evitare fino all'ultimo in ogni modo. Ma a questo punto nessuno sarebbe sorpreso se ciò avvenisse, Elkann in primis, che si è già mosso in anticipo per non far trovare il club impreparato.