Le parole di Joshua Zirkzee

Futuro

Ruolo in campo, un nove e mezzo come...

La svolta

Essere un leader

Joshua, attaccante delrivelazione di questa stagione e prossimo pezzo pregiato del mercato, è protagonista oggi di un'intervista al Corriere della Sera, di seguito uno stralcio."Penso solo alla partita con il Verona, poi penserò a quella dopo, così fino a fine stagione"."Chi, Del Piero?". Il primo fu Baggio. "Con entrambi è un bel paragone: sono due leggende"."Quando in estate è andato via Arnautovic, è venuto il momento di fare un passo avanti, prendermi più responsabilità, dimostrare di essere pronto e sfruttare la chance"."Sì, io come tutti i miei compagni. Ora gioco con regolarità perché ho stravolto la mia mentalità".