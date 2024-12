Le parole di Kenana Tuttosport:SULLA JUVE - "Più che quello che mi chiedono, credo sia importante quello che rispondo! E cioè che questo è un club straordinario e che vestire questa maglia, la numero 10 per di più, mi riempie d’orgoglio".TRA 5 ANNI - "In campo, a dare tutto per vincere con questa maglia".