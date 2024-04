Le parole diin conferenza stampa:FERGUSON - "È unico: tutti i ragazzi hanno diverse caratteristiche nel gioco ma fatemi dire che mi dispiace tantissimo per quello che è successo, lui fa del bene anche fuori dal campo, lo si è visto dai compagni che gli vogliono bene, chi lo va a salutare in ospedale, Beukema che gli porta il ghiaccio, c’è una fratellanza bella, anche da parte dei tifosi. E spero di vederlo presto, perché ha la mentalità forte, anche se chiaramente adesso lo vedo triste ma sempre pronto a recuperare. Noi non cerchiamo un altro Lewis: chi entrerà sono sicuro che farà molto bene, chi ci sarà avrà con le proprie caratteristiche la possibilità di mostrare doti importanti. Chi sarà il nuovo capitano? L’ho già scelto ma siccome non l’ho detto alla squadra non posso prima dirlo a voi".