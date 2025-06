Juventus, senti Sarri: 'Tavares è un'incognita', indizio di mercato?

Le parole di Sarri su Tavares

Tra i giocatori che lasta seguendo con attenzione ci sarebbe anche Nuno Tavares; il terzino della Lazio è infatti un profilo che piace a Igor Tudor per caratteristiche. Tavares dopo una prima grande parte di stagione in biancoceleste, ha faticato nella seconda soprattutto per via dei tanti problemi fisici. Di lui ha parlato il nuovo allenatore della Lazio, Maurizio Sarri.Sarri è stato molto sincero nel parlare del terzino: “Tavares è l’unica incognita che avremo nel nostro reparto difensivo", ha detto il tecnico, aggiungendo: "è un giocatore anarchico che ha bisogno di lavoro, ma se lo facciamo nel modo giusto diventerà fortissimo”. Insomma, parole che potrebbero anche alimentare ulteriormente qualche rumors di mercato perché allo stato attuale, Tavares non è il giocatore ideale per Sarri a livello di caratteristiche, anche se l'allenatore ha detto di volerci lavorare.