Juventus, senti Osimhen: le parole sul futuro

Getty Images

Osimhen Juve, le parole sul futuro

Victor Osimhen continua a far parlare di sé, stavolta non solo per i goal ma anche per i riflettori del mercato che iniziano a puntare con insistenza su di lui. Protagonista assoluto nella finale di Coppa di Turchia, l’attaccante nigeriano — attualmente in prestito dal Napoli al Galatasaray — ha firmato una doppietta decisiva contro il Trabzonspor, contribuendo in modo determinante alla conquista del trofeo.Al termine della sfida, Osimhen ha glissato sulle domande riguardanti il suo futuro, mantenendo un profilo basso ma non spegnendo del tutto le voci. "I tifosi mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Darò tutto me stesso per la squadra fino al termine della stagione. Solo al termine dell’annata prenderemo una decisione", ha dichiarato ai microfoni, lasciando aperta ogni possibilità.

Tra i club interessati al numero 9 c'è la Juventus , pronta a rinnovare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il nigeriano, reduce da stagioni altalenanti a Napoli ma sempre prolifico, rappresenta un profilo ideale per i bianconeri: potente, rapido e con fiuto del gol.La Juventus osserva con attenzione, pronta a muoversi non appena il mercato lo permetterà. Osimhen, intanto, continua a segnare e a far sognare, in campo e fuori. L’estate sarà lunga, e il suo nome è destinato a restare caldo fino all’ultimo giorno di mercato.