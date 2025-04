Juventus, senti Osimhen: le parole sul futuro

Getty Images

Le parole di Osimhen

L’attaccante del, attualmente in prestito ale accostato allain ottica calciomercato, Victor, ha parlato dopo la sua doppietta nel derby turco contro il Fenerbahce.Dopo la sfida, l’attaccante nigeriano ha analizzato la partita e l’importanza della vittoria: “Sapevamo che le partite contro il Fenerbahce sono intense e difficili. Bisogna rimanere concentrati fino all’ultimo secondo. Siamo scesi in campo con ottimismo, ma nell’ultima gara abbiamo deluso i nostri tifosi. Dovevamo vincere per rimediare. Ora guardiamo avanti, affrontando una partita alla volta”.

Osimhen Juve, le parole sul futuro

Una doppietta che rilancia il suo valore e alimenta le voci sul suo futuro. Il Galatasaray punta a trattenerlo, mentre il Napoli potrebbe valutare diverse opzioni, inclusa una cessione definitiva o un ritorno alla base.Osimhen ha poi parlato del suo legame con l’ambiente turco e delle sue ambizioni per il finale di stagione: “L’ho già detto: da quando sono arrivato, ho amato questo posto, il club e i tifosi. Voglio ripagare il loro affetto con il duro lavoro. Segnare in un derby è speciale, ma il merito va anche ai miei compagni di squadra. Voglio continuare così e dare sempre il massimo per questa squadra”.Parole che mostrano il suo attaccamento al Galatasaray, ma il mercato estivo potrebbe riservare sorprese per il suo futuro.