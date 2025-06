Juventus, senti Marotta: 'Leoni è nel taccuino dell'Inter'

Getty Images



Marotta su Leoni: 'Nel nostro taccuino'

Il presidente dell', ai microfoni di SportMediaset prima della sfida del Mondiale per Club contro il Fluminense, ha toccato il tema mercato ed in particolare ha risposto alle domande su Giovanni Leoni, difensore del Parma che è nel mirino dei nerazzurri ma anche di Milan e Juventus. Le parole di Cherubini sul futuro di Leoni. "L'Inter dice che Leoni è un profilo interessantissimo nello scenario calcistico italiano e secondo noi, secondo me, per il futuro della Nazionale. Siamo davanti ad un talento nel suo ruolo, ha sicuramente un percorso di vita professionale davanti", l'elogio di Marotta per il giovane difensore italiano. Il presidente nerazzurro ha anche confermato che Leoni è un obiettivo del club: "Non nascondo che sia nel nostro taccuino e in quello di altri club importanti. Ma non c'è da ipotizzare un contatto con il Parma per una negoziazione concreta". Ancora niente di avanzato quindi secondo quanto riportato da Marotta.