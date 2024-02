Nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera, l'attaccante e trascinatore dell'Marcusha parlato anche del fratello minore, centrocampista classe 2001 delche sta seguendo da tempo anche la. Ecco il suo pensiero: "Khephren è più forte di me. Se può giocare in Serie A o è da Premier League? Ovunque. Per me un calciatore che può far bene in Italia, può farlo anche in Inghilterra: il calcio italiano non è meno forte".E sul suo momento in nerazzurro: "Ho tanta, tanta fame di vincere. Altrimenti non sarei qua all'Inter. Voglio vincere tutto quello che c'è da vincere e aiutare la squadra".